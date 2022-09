FUEGOOO. El conocido diseñador peruano Yirko Sivirich confesó que el turno que utilizó Julián Alexander en su matrimonio con Ethel Pozo fue totalmente gratis. Según explicó el profesional, su trabajo fue a cambio de “publicidad”.

“ Hemos visto que Julián usó tu terno ”, fueron las palabras de la reportera de ‘Amor y Fuego’; por lo que el diseñador terminó revelando detalles.

“Le hicimos el traje a medida y creo que le quedó bonito. Fue con Ethel a buscarme y nada, me pareció chévere que me buscaran a mí. Sí fue canje , no lo veo malo porque al final es publicidad para el diseñador”, dijo.

Yirko Sivirich dejó en claró que la hija de Gisela Valcárcel tampoco le rogó para que le diera el terno, sin embargo, sí aceptó que fue un “convenio”.

TROME | El Chocolativo y Ethel Pozo

ETHEL POZO NO QUIERE MÁS HIJOS POR AHORA

La hija de Gisela Valcárcel declaró a “América Espectáculos” en la que dejó entrever que si bien eso está entre sus planes tener hijos con Julián Alexander, no es algo que se vaya a concretar inmediatamente.

“No, se viene trabajar duro y parejo hasta diciembre planificar el próximo año, tenemos muchos sueños, muchas ilusiones pero paso a paso”, indicó inicialmente la conductora de “América Hoy”.