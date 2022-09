¡QUÉ PASO! Julián Alexander y Ethel Pozo vienen disfrutando de su luna de miel luego de casarse en una boda privada en Pachacámac. La pareja de esposos disfruta las paradisiacas playas de Curazao, en el sur del Caribe.

Tanto la hija de Gisela Valcárcel como el productor comparten fotos y videos de sus vivencias; sin embargo, Julián Alexander publicó un video y le dedicó una curiosa canción a su flamante esposa.

“Y es que me gustas no sé cuánto. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco”, dice el tema de fondo interpretado por Zzoilo y Aitana.

Julián Alexander le dedica curiosa canción a Ethel Pozo: “Contigo no hace falta dinero en el banco”

¿Qué pasó con Julián Alexander días antes de su boda con Ethel Pozo?

Días antes de contraer nupcias, el programa de Magaly Medina reveló que Julián Alexander estaba en rojo en el portal de Infocorp y que solo poseía dos motos a su nombre.

Cabe precisar que el reporte de Infocorp recopila el historial del pago de sus deudas y servicios, muchas personas que son deudoras aparecen en rojo.

