Ethel Pozo se casará este sábado 10 de setiembre con su pareja Julián Alexander, casi un año después que el productor le propusiera matrimonio durante sus vacaciones en Cancún, México.

Desde que anunciaron su compromiso, la unión entre la conductora de televisión y el hermano de Michelle Alexander ha despertado el interés del público, y en la siguiente nota te contamos cada detalle del evento que sin duda dará qué hablar.

¿Su boda costará 150 mil dólares?

Aunque Ethel Pozo ha querido mantener los detalles de su boda en estricto privado, “Magaly TV: La Firme” ha sido uno de los programas que se ha encargado de develar todos los pormenores de la organización de este evento.

Según el espacio conducido por Magaly Medina, el matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel se realizará en una casa de Pachacamac de más de 15 mil metros cuadrados, y su organización costaría alrededor de 150 mil dólares.

Ethel Pozo salió a aclarar que su pareja y ella no gastarán esta exorbitante cifra, y por el contrario, ambos solicitaron un préstamo al banco para costear los gastos que esta celebración requiere.

Vestido de novia:

Tras iniciar los preparativos de su boda, la conductora de “América Hoy” viajó a Barcelona, España, a mediados de abril para elegir el vestido que llevará el día de su matrimonio. Si bien dijo emocionada que logró encontrar el atuendo ideal para el día más feliz de su vida, Ethel no ha mostrado ningún detalle de la prenda.

El pasado 28 de agosto, la engreída de la ‘Señito’ llevó a cabo una celebración íntima para la elección del vestido de novia a la cual llamó “Say yes to the dress”. En el evento, Ethel Pozo mostró cuatro diseños de vestidos de novia y fueron sus mejores amigas las encargadas de adivinar cuál de todos era el que usaría para dar el ‘Sí acepto’. Poco después se reveló que ninguna de estas prendas es la que usará en la boda.

Ethel Pozo anuncia viaje a España

Despedidas de soltera:

El entorno cercano de Ethel Pozo le organizó dos fiestas para despedir su soltería. La primera celebración tuvo lugar el pasado 3 de setiembre en un hotel miraflorino. La conductora y sus amigas grabaron tiktoks y realizaron diversos juegos, pero un detalle llamó la atención de los usuarios, y es que ninguno de los conductores de “América Hoy” estuvo presente.

Poco después, hija de Gisela Valcárcel aseguró que este encuentro se dio solo con sus amigas del colegio, tras ello, sus compañeros Edson Dávila, Janet Barboza y Brunella Horna decidieron organizar una fiesta similar en un exclusivo restaurante de San Isidro.

Se quedó sin organizadora de boda:

A puertas del gran día, se conoció que la reconocida wedding planner, Gabriela Ibárcena, ya no organizará la boda de la engreída de la ‘Señito’ por falta de presupuesto, pese a que estuvo casi un año trabajando en su planificación.

“Yo ya no le voy a hacer el evento por temas de presupuesto. Igual mantengo la confidencialidad de la que fue cliente mía por casi un año, y se armó todo el diseño de producción, pero al final ya no estaré participando en este evento”, señaló la experta en el programa de Magaly Medina.

Al ser consultada sobre si Ethel Pozo usará su trabajo de todas maneras en su ceremonia, Gabriela Ibárcena consideró que sería antiético. “No lo sé, no creo, no sería ético por parte de su productor ni de los novios”, aseveró.

Último comunicado

La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander ha generado gran expectativa y ha provocado que la prensa en general esté pendiente cada uno de los detalles sobre la unión de la presentadora de “América Hoy” y el productor televisivo.

Frente a ello, la hija de Gisela Valcárcel lanzó un comunicado -a través del área de prensa de GV Producciones- en el que anunció que no dará declaraciones sobre este importante acontecimiento para ella y su futuro esposo, y explicó la razón que la llevó a tomar esta decisión.

“A puertas de su matrimonio, Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento”, se lee inicialmente

“Ethel Pozo respeta la privacidad de quienes asistirán a su boda -familiares y amigos, especialmente niños-, que, en su mayoría, no son personajes públicos. Gracias por la comprensión”, finaliza el escrito que se dio a conocer la mañana de este viernes.

