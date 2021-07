ENAMORADA. Ethel Pozo ha proclamado su amor con Julián Alexander a los cuatro vientos. La hija de Gisela Valcárcel anunció este domingo 25 de julio su compromiso con el medio hermano de la conocida productora Michelle Alexander. En una reciente entrevista a Trome, la conductora aseguró que su Julián era su persona ideal asegurando que su relación va en serio.

Todo parece que su amor llegó a buen puerto, pues en medio de un viaje familiar junto a sus hijas, Ethel no dudó en gritar a los cuatro vientos “Sí, acepto” en una romántica pedida de mano. Pero cómo se conocieron y hace cuánto tiempo consolidaron su relación, Trome te cuenta detalles.

ETHEL OFICIALIZA A JULIÁN ALEXANDER

Las especulaciones ya eran cada vez más fuertes, incluso Magaly Medina se atrevió a revelar el nombre de su nuevo, pero fue hasta inicios de mayo que Ethel Pozo ya daba señales que se encontraba más enamorada que nunca.

Durante su programa matutino ‘América Hoy’, la hija de Gisela Valcárcel fue sorprendida con un romántico arreglo floral de quien sería su novio. Aún sin hacer en público que se trataría de Julián Alexander, su compañera Melissa Paredes leyó el mensaje que tenía el obsequio.

“Esta persona te lo ha mandado con mucho amor desde muy temprano, está desde la semana pasada pensando en esto, coordinando con la producción y quiere decirte que te ama con todo su corazón”, dijo emocionada.

Ethel Pozo recibe rosas de su enamorado

Fue el mismo día en que Ethel Pozo decidió contar al público la corta relación que sostenía con Julián de 37 años, padre de un hijo y director de exteriores de la productora de Michelle Alexander, de quien es medio hermano.

“Siempre escuché que el amor llega solo, que no se busca, que te encuentra. Y tenían razón, llegó mi Amor Bonito. En el tiempo perfecto”, escribió una enamorada Ethel.

¿CÓMO SE CONOCIERON ETHEL Y JULIÁN?

La cupido fue Melissa Paredes. El click entre Ethel Pozo y Julián Alexander se dio en la presentación de la novela “Dos hermanas”, aproximadamente en febrero de este año, según reveló el programa de Magaly TV La Firme.

Meses después, la hija de Gisela Valcárcel confirmó a Trome que fue su compañera Melissa quien los presentó y no a través de la productora Michelle Alexander.

“Julian y es director, no productor. Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó, a veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, dijo.

Agregó que no se lo había cruzado antes pese a que ella también es parte de América TV. “No. Le he preguntado si alguna vez nos hemos cruzado en la vida y me dice que no, nunca nos hemos visto, ni sabía que Michelle tenía un hermano”, sostuvo.

ETHEL Y JULIÁN ANUNCIAN SU COMPROMISO

La hija de Gisela Valcárcel anunció su compromiso con Julián Alexander. A través de su cuenta de Instagram, dio la esperada noticia en medio de unas vacaciones en Cancún junto a su familia.

“Y dijimos ¡sí! Ahhh!!! No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita”, inició la conductora de América Hoy.

Ethel Pozo confesó que Julián planificó su pedida de mano junto a sus hijas Doménica y Luana, y la sorprendió en medio de la Isla Mujeres, ubicada en Cancún, México. Según contó, ella y sus hijas no pudieron contener la emoción y soltaron algunas lágrimas.

“Mi ahora novio, se puso en complicidad con Dome y Lua y me propuso matrimonio. Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer. Creo en el Amor, siempre creí en él, pero Dios sabe cuánto le pedí que llegue a mi vida un hombre que nos ame a las 3, porque desde que ellas llegaron a mi mundo son mi razón de ser y a veces les confieso, pensaba que eso era solo un sueño, pero seguía orando y soñando con algún día encontrarlo”, dijo.