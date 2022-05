Ethel Pozo confirmó que sí se reencontró con Melissa Paredes tras su escándalo de infidelidad a Rodrigo Cuba. En una edición más de ‘América Hoy’, la conductora de televisión aseguró que sí saludó a la modelo en pleno concierto de Rauw Alejandro que se realizó el fin de semana.

“Vi a una chica regia, despampanante, casaca de cuero roja, y obviamente veo y era Melissa. Saludó a mi novio primero, a Julián, ellos son amigos. Le dijo ‘soñado’ , y ahí volteamos todos, mis hijas también la conocen”, inició diciendo.

Respecto al encuentro con el ‘Activador’ Anthony Aranda, Ethel Pozo remarcó que también lo saludó, pero no conversó con él porque no es su amigo. Según dijo, Melissa Paredes se vio en la obligación de presentar por educación.

“ Encontré a una Melissa super dulce, como yo la conocí... Melissa me lo presentó (Anthony Aranda), pero ese día ni le hablé tampoco. Le dijo ‘Amor Anthony, Ethel y Julián’, no voy a hablar de él. Melissa es mi amiga, la vi muy cálida, la misma de siempre”, arremetió.

Ethel Pozo cuenta detalles del reencuentro de Melissa Paredes

“LE TENGO CARIÑO Y AMISTAD A MELISSA”

Ante la insistencia de Janet Barboza por dar mayores detalles sobre Anthony Aranda, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que del bailarín no tiene que hablar, pues su amistad es con Melissa Paredes.

“ Con quien yo me reencontré fue con Melissa (no con el Activador) , le tengo cariño y amistad porque en la vida las decisiones que Melissa haya tomado, que nos haya separado y que no coincidamos y que no esté de acuerdo no quiere decir que va a borrar el cariño que yo le tengo a ella, a su familia”, puntualizó.