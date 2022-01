NO LA RESPALDA. Lo que era un secreto a voces, Ethel Pozo terminó por confirmarlo en una entrevista a Trome. La hija de Gisela Valcárcel reveló que está distanciada de la modelo Melissa Paredes luego que protagonizara un ampay con el bailarín Anthony Aranda y decidiera terminar su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes se presentó el último martes 11 de enero como nueva conductora de ‘Mujeres al Mando’, magazine matutino que es la competencia directa de ‘América Hoy’. Tras esto, Ethel Pozo decidió romper su silencio luego que la actriz de ‘Ojitos Hechiceros’ la excluyera en vivo de su círculo de amistades.

Según dijo la conductora de ‘América Hoy’, no ha vuelto a encontrarse con Melissa desde que se presentó en América Televisión para hablar de su tan polémico ampay con el ‘gatito activador’.

“La verdad, creo que esto obedece a un tema laboral. Imagino que ella va a estar en otro programa. Yo a ‘Meli’, físicamente no la volví a ver desde aquel día de las imágenes del ampay, porque nosotros solíamos vernos mucho, pero al romperse eso, uno se distancia de las amistades”, recalcó.

Además, precisó que antes de su separación con Rodrigo Cuba, ella y su novio Julián Alexander solían frecuentar el hogar de la modelo, pero eso ya no fue así. En esa línea, aprovechó en decir que no apoya las decisiones que Melissa está tomando.

“Ella y Rodrigo tomaron otro rumbo y no la he vuelto a ver. Sí, hemos conversado por WhatsApp, me ha expresado lo mucho que me quiere e imagino que el tema del respaldo que ha mencionado, porque estoy muy lejos, debe ser porque Janet en su momento hizo las preguntas que el público quiso escuchar y saber”, sentenció.

ETHEL APOYÓ EMOCIONALMENTE A MELISSA

En una íntima entrevista para Trome desde Colorado, en Estados Unidos, Ethel Pozo confesó que apoyó emocionalmente a Melissa Paredes por las duras críticas que estaba recibiendo. Sin embargo, no pudo darle su apoyo en su relación con Anthony Aranda.

“La apoyé emocionalmente, más allá no podía apoyarla porque no concuerdo con cómo se dieron las cosas. Jamás voy a concordar y más apoyo no podía darle, porque como te repito el año pasado nosotras vivimos una época en familia, ella con su esposo, yo con mi novio y nuestros hijos, tanto en su casa como en la mía, pero eso ya se terminó y no la he vuelto a ver”, aclaró.

En ese sentido, dijo esperar que no hable de ella estando en ‘Mujeres al Mando’, pues pese a todo le dio su respaldo porque solo “Dios puede juzgar”.

“Igual, espero que no se haya referido a mí porque en lo poco que pude apoyarla, que era emocionalmente, nada más, porque más allá me era imposible, estuve y solo quiero decir que Dios es el que nos juzga, no somos quién para hacerlo, pero el cariño está ahí”, añadió.