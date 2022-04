Ethel Pozo y padres de niña abusada por ‘Monstruo de Chiclayo’ lloran EN VIVO: “Que no quede impune”

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva de ‘América Hoy’ llegó a Chiclayo para llevarle ayuda a los padres de la menor que fue abusada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García, conocido como ‘Monstruo’. Las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza se conmovieron con el caso y mostraron todo su repudio.

Mediante un enlace desde Chiclayo, el padre de la pequeña Damaris reveló que su hija ya se encuentra en su vivienda tras ser dada de alta en el hospital donde pasó por una cirugía quirúrgica.

“Ya le dieron de alta a mi bebé, ahora está más tranquila con el apoyo que nos están dando, sus juguetes que le están haciendo llegar , ella ha vuelto a sonreír”, dijo el padre.

Por su parte, la madre de la pequeña no soportó el dolor y rompió en llanto al aconsejar a otros padres de familia que no descuiden a sus hijos y, si los niños se pierden, no duden en pedir ayuda lo más rápido posible.

“Quiero agradecerles por todo el apoyo que ustedes me están dando emocionalmente con todos sus regalos a mi niña. Yo pido que todas mamás que han pasado por esto, es muy doloroso, y pido que si su niño desaparece no se quede sentada, que busquen ayuda, que mueva cielo y tierra para encontrar a sus pequeños . Lo que le hicieron a mi niña es tan doloroso, siento que no puedo más”, agregó.

ETHEL POZO ROMPIÓ EN LLANTO

Al escuchar a la madre de familia, Ethel Pozo se quebró y se mostró afligida por las duras palabras de la mujer y pidió a la justicia que el ‘Monstruo de Chiclayo’ pague con cadena perpetua el abuso que sufrió la menor.

“A las autoridades que esto no quede impune ni en el olvido. Por supuesto, estar de largo con esta familia” , dijo.