Ethel Pozo acaba de regresar de su luna de miel con Julián Alexander, con quien recorrió diversas playas de Curazao, y se mostró ilusionada con la idea de tener un hijo con su esposo, pero descartó hacerlo a corto plazo.

La hija de Gisela Valcárcel ofreció una breves declaraciones a “América Espectáculos” en la que dejó entrever que si bien eso está entre sus planes, no es algo que se vaya a concretar inmediatamente.

“No, se viene trabajar duro y parejo hasta diciembre planificar el próximo año, tenemos muchos sueños, muchas ilusiones pero paso a paso”, indicó inicialmente la conductora de “América Hoy”.

“Hemos estado casi todo el año pensando en la boda que hoy decía: ‘ya, concentrarnos en cada cosa que de repente hemos dejado de lado un poco’, así que ya estamos aquí al 1000%”, precisó.

De otro lado, también fue consultada por las diversas críticas que recibió por su boda y señaló que no ha estado al tanto de la prensa mientras estuvo de viaje. “No hemos visto nada porque, teníamos poquísimo wifi, y no hemos estado muy conectados”, respondió.

Ethel volvió de su luna de miel

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez confiesa ser fanática de Renzo Schuller

Tula Rodríguez asegura que Renzo Schuller era su amor platónico

TE PUEDE INTERESAR

Magaly sobre la amenaza de Giuliana Rengifo: “Se necesita más que un simple deseo para enviar una persona a prisión”

Magaly revela que la esposa del notario le pidió con Giuliana ampay al estilo ‘Melissa y el Activador’

Magaly se defiende tras revelar chats con la esposa del notario: “No me gusta sentirme utilizada”