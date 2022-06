Ethel Pozo confesó en el programa ‘América hoy’ que ya sabía de la separación de de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, antes de que la lideresa de Fuerza Popular enviara un comunicado anunciando el finde su matrimonio.

En la última edición de ‘América hoy’, Ethel Pozo mencionó que se sintió afectada con la noticia de la separación de Keiko y Mark pues, aparentemente, ella mantiene una amistad detrás de cámaras.

“Yo ya sabía de esto antes, no me enteré ayer, yo ya lo he procesado en mi casa”, dijo Ethel Pozo en América hoy, dejando sorprendidos a sus compañeros de conducción.

En otro momento, la conductora e hija de Gisela Valcárcel mencionó que ‘no llora por todo’ y que si derramó algunas lágrimas con Melissa Paredes fue porque el ampay la tomó por sorpresa.

Ethel Pozo revela que ya sabía de la separación de Keiko