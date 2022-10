El reconocido actor Eugenio Derbez fue captado semanas después de que se conociera que tuvo que ser operado de emergencia luego que una fuerte caída le provocara una lesión en uno de sus hombros.

Las cámaras del programa “Estrella TV” lograron captar al comediante mexicano cuando llegaba en camioneta blanca a su casa de Los Ángeles, California, la que era manejada por su esposa, la actriz Alessandra Rosaldo.

En las imágenes se puede ver el preciso momento en el que actor se quita el cinturón de seguridad y, con bastante cuidado, abre por su propia cuenta la puerta del auto.

Luego Eugenio Derbez ingresó a su casa, mientras que su esposa Alessandra Rosaldo arrancó de nuevo la camioneta para dirigirse al supermercado y comprar algunos alimentos.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su accidente?

El pasado 18 de septiembre, Eugenio Derbez reapareció en sus redes sociales para habar por primera vez del accidente que le obligaba a tener inmovilizado el brazo derecho y sedado durante la mayor parte del día.

“Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar el para qué fue. Creo que tiene mucho que ver con que fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa más que dos ocasiones para cambiar maleta y, a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que ha pasado desde principios de año con CODA, todos los premios que se llevó, todas las ceremonias a las que fui, incluida por supuesto el Oscar, y luego hice una película y luego hice gira de El Valet, la promoción de la película, y luego tres series. “Estaba yo feliz por el trabajo, pero me sentía un poco ahogado. Me sentía un poquito como en la cárcel, de no tener vida ni poder tener días libres ni eso… una vida”, explicaba Eugenio en un en vivo que hizo en Instagram.

