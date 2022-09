Eugenio Derbez reapareció con un EN VIVO en redes sociales luego de sufrir un aparatoso accidente que lo mantiene en cama y agradeció el apoyo que ha recibido de sus amigos, familiares y seguidores. El protagonista de No se aceptan devoluciones reveló que producto de la caída en un juego de realidad virtual sufrió cinco fracturas grandes y diez pequeñas.

Explicó que jugaba con su hijo un juego de realidad virtual, en el que se usa un visor y precisamente cayó cuando llevaba uno de esos artefactos puestos. “Mi cerebro estaba viendo cosas que no coincidían con su entorno”, manifestó.

Agregó que en la caída todo su peso se le fue al codo. Su húmero fue empujado, provocando que “se le salga un hueso”.

Antes de terminar su trasmisión, Derbez mostró una radiografía de su brazo y recordó que tras el golpe no aguantaba el dolor. Incluso los doctores le decían que la operación era muy peligrosa.

“Empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, detalló.

Eugenio Derbez lamentó que no haber podido contestar los mensajes de apoyo, debido a que ha estado sedado y solamente se ha levantado para comer y bañarse.

