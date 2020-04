El querido cantante folclórico Eusebio ‘Chato’ Grados se recupera satisfactoriamente de la nueva operación quirúrgica a la que fue sometido y dijo que es ‘un guerrero’ que ha salido airoso de varias batallas tras vencer al cáncer.

“Hace tres días tuve una intervención quirúrgica para que me retiren el catéter peritoneal que tenía dentro del estómago. La operación fue delicada y hasta el día de ayer no me podía ni mover, pero ahora ya me siento mejor”. comentó.

¿Qué le han dicho los médicos?

Tengo que seguir con el tratamiento e ir interdiario al hospital para que me hagan la hemodiálisis. Ya tengo como 15 días con este tratamiento y me chocó porque me duele mucho la cabeza. El doctor dice que son los efectos secundarios y tengo que aguantar.

Usted es una persona fuerte...

Claro, soy de Cerro de Pasco. Me enfrenté a la muerte varias veces y he salido airoso, también con la ayuda de Dios y con las oraciones del pueblo. Me siento muy amado por el pueblo y eso se refleja en mi Facebook, todos me desean parabienes, nunca doy perdida ninguna batalla, si Dios está conmigo, quién contra mí.

¿Cuándo le dan de alta?

Estoy en observación hasta que mejore y posiblemente en cinco días, porque ya estoy más de un mes en el hospital.

La gente quiere que siga su tratamiento, se recupere y vuelva a los escenarios.

Así es, pero con esta pandemia que estamos pasando creo que mi retorno a los escenarios va a demorar bastante porque mi esposa me contó que hasta el próximo año no habrá espectáculos, reuniones ni conciertos. Eso también me preocupa un poco, pero no por mí, sino por mis compañeros artistas.