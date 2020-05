¡Terrible pérdida! Eusebio Grados, más conocido como el ‘Chato’ Grados, finalmente descansa en paz luego de batallar contra el cáncer y varios problemas renales que lo aquejaban en los últimos meses.

El popular cantante vernacular falleció la tarde de este sábado 16 de mayo, en plena cuarentena por el coronavirus, de un paro cardiaco, a la edad de 66 años.

Fue su hijo, Víctor Grados Vega, quien confirmó la noticia por medio de sus redes sociales. Asimismo, le dedicó un conmovedor mensaje de despedida.

“Padre mío, no puede ser, tú lo dijiste: el Pío pío se habrá terminado cuando ya no estés. Ahora cantarás desde arriba; siempre te amaré padre... Tengo un gran dolor en mi alma... por qué Dios mío”, escribió en su cuenta de Facebook.

Eusebio, ‘El chato’, Grados murió esta tarde a los 66 años de un paro cardiaco | TROME

Cabe indicar que hace casi un mes el Chato Grados conversó con Trome y aseguró que se venía recuperando satisfactoriamente de una operación para retirarle un catéter en el estómago. A pesar de que fue una intervención delicada, el cantante dijo sentirse bien.

Asimismo, dijo que tenía que acudir al hospital de manera interdiaria para que le practicaran la hemodiálisis. “Me enfrenté a la muerte varias veces y he salido airoso, también con la ayuda de Dios y con las oraciones del pueblo. Me siento muy amado por el pueblo y eso se refleja en mi Facebook, todos me desean parabienes, nunca doy perdida ninguna batalla, si Dios está conmigo, quién contra mí”, dijo en aquella oportunidad.