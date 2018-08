Eva Ayllón: Camarógrafo Luis Coral cree que artista criolla debe ser más humilde

Luego que Eva Ayllón maltrató verbalmente a un camarógrafo que filmaba su presentación en Tarapoto, el hombre de prensa Luis Coral le pidió a la criolla que sea humilde.



“Primero pensé que estaba bromeando cuando dijo que apague mi cámara, pero me di cuenta de que era verdad porque seguridad vino a desalojarme y luego añadió que la podía romper porque tenía mucho dinero. Me sorprendí, pues en el 2015, cuando también estuvo aquí para el aniversario de Tarapoto, no se comportó así, fue muy atenta con la prensa”, detalló Coral, productor del programa ‘Altos decibeles’ que conduce Kiara Mora.



Tal vez en su contrato se estipuló que no graben su show.

Pero el promotor no comunicó nada. Sé que son gajes del oficio, sin embargo, me sorprende que una grande del criollismo hable así, creo que debe ser más humilde.



A su vez , el gerente de ‘Telepalmeras’, Jhon Deivin, comentó que el video se viralizó y que el público respaldó a su camarógrafo.



En tanto, Lucía de la Cruz contó que su amiga Eva Ayllón se siente mortificada por las críticas que está recibiendo en redes sociales, por lo sucedido en Tarapoto, donde también ella se presentó.



“Respeto la manera de trabajar de Eva, tiene sus códigos. Está mortificada y triste porque le ‘robaron’ la laptop a su hijo y pese a esa mal momento, subió al escenario a cantar. Pido que paren las críticas, me duele que la ataquen”, añadió. (L. G. / C. Ch.)