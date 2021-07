En tiempos de amor a la patria, en días que sale del pecho ese cariño inmenso por la tierra que te vio nacer, es inevitable tenerla presente. La señora Eva Ayllón es otro símbolo del Perú y no hay exageración en la afirmación, sino reconocimiento a su trayectoria.

Hoy, la jurado y entrenadora de ‘La voz’, programa que se transmite de lunes a viernes por Latina, hace un recorrido de esa vida llena de éxitos, que tuvo inicios difíciles, en una sociedad cargada de tantos defectos. Es el momento de iniciar el ‘libro’ de una de las mejores intérpretes de este país que queremos y que, gracias a Dios y su talento, tiene una actualidad feliz.

Eva, ¿sufriste de racismo?

No me aceptaron en el programa del ‘Tío Johnny’ por ser negrita.

¿Cómo te diste cuenta?

Me lo dijeron y fui yo quien se le conté a mi abuelita, que me había acompañado.

¿Qué te respondió?

Que no me preocupara, que debería ser una niña feliz.

¿Solo allí viviste esa experiencia?

En otro que se llamaba ‘Escalera del triunfo’.

¿Sucedió algo parecido?

Quedé segunda y le dieron el primer lugar a una pequeña que no lo hizo muy bien, pero ganó por ser blanquita.





Con su música, Eva Ayllón ha juntado parejas, logrado matrimonios y hasta traer niños al mundo. (Fotos: Allengino Quintana)

EVA AYLLÓN AFIRMA: “HE TENIDO UN CHOLO, UN NEGRO Y UN BLANCO”

¿Y en una relación tienes tus preferencias en el color?

A ver: he tenido un cholo, un negro y un blanco.

O sea, mismo José María Arguedas.

Así es, todas las sangres, ja, ja.

¿Y por qué un moreno siempre se saluda con otro?

Todos se conocen.

¿Otra característica?

Un negro siempre se parece a otro.

Vamos a tu arte, ¿qué es lo más importante que lograste?

He juntado parejas, he logrado matrimonios, traer niños al mundo y también algunos se separaron con mis temas.

¿Cuál crees que logró un divorcio?

Que somos amantes. Cuando la chica o señora se entera, la cosa ya no tiene gracia.

“EVA AYLLÓN, ¿QUÉ ES EL AMOR?”

¿Qué empieza?

La debacle y la guerra.

¿Una letra que empodera a la mujer?

‘Propiedad privada’.

No es bueno creerse dueño del otro ser.

En una relación yo no he comprado a nadie y no es bueno decir: ‘Tú eres mío’,

Volvemos a lo romántico: ¿Qué es el amor?

Es unión de almas.

¿La infidelidad?

Se llega a disculpar, pero nunca a perdonar.

En ese caso, diferencias entre cómo lo siente el varón y la dama.

El hombre no olvida cuando le han sacado la vuelta.

Pero muchas dan una segunda oportunidad.

Creo que lo hacen por orgullo.

¿Me lo explicas?

Ella dice: “¿Creías que me lo ibas a quitar? Él es mío”.

¿Otra razón?

Se pregunta: ¿Qué dirán mis padres, mi familia, mis amigos?

¿El tramposo cambia?

No y peor si es un poco simpático, sigue.

¿Cómo saber elegir?

Mi abuela aconsejaba: ‘Cuando quieras casarte, anda a ver cómo son los papás, que de viejos van a ser igualitos’.

¿Para qué más vale eso?

Sabrás cómo los han formado.

¿Que baile bonito?

Es preferible y si no, le bailas tú.

¿Salsa o vals cuando alguien te interesa?

Mejor es un bolerito.

¿La música transforma?

Te quita el mal humor y por un tema hasta se evita un suicidio.

Eva Ayllón reveló que fue víctima de racismo (Foto GEC)

¿Tienes un ejemplo?

Una vez estuve en Europa y una chica se me acerca: ‘A usted le debo la vida’.

¿Y por qué?

Me contestó que estaba decidida a matarse, pero puso un tema mío y cambió de parecer.

¿En el escenario eres feliz?

Me siento fuerte, grande, hermosa.

¿Qué te gustaría interpretar siempre en tus conciertos?

‘Muñeca rota’, que mi abuela me lo dedicó.

¿Cómo es tu relación con Dios?

Voy directo con el ‘flaco’, pero tengo sucursales, como 9 vírgenes que adoro y creo, también está mi san Miguel Arcángel, fray Martín, la Cruz de Motupe y, obviamente, el Señor de los Milagros.

¿Qué sigue en tu historia con la televisión?

En Latina se viene ‘La voz seniors’ que es una cosa estupenda, será como ver a mis papás o mi abuelita cantando. Llega ‘La voz kids’ y yo estaré de llorona, porque será algo muy emotivo.

Muchas gracias.

A ti y decirle al Perú que se siga cuidando.

Su voz nos transportó y su historia nos lleva a esta conclusión, afirmada por la genial Chavela Vargas: ‘Una canción no puede cambiar el mundo, pero si te cambia a ti, ya es bastante’.

