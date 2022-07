La gran cantante criolla Eva Ayllón aseguró que está muy agradecida con Dios y el Perú por permitir que su música trascienda de generación en generación. Ahora la podemos ver todos los días como ‘coach’ en el programa ‘La Voz Perú’. Después de las grabaciones se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.

Eva, ¿qué es lo primero que hace al levantarse?

Agradecer a Dios por un nuevo día y luego digo: ‘¡Ay! ¡Qué frío!’ (risas).

¿Siempre quiso ser cantante?

En realidad, antes de ser cantante estuve haciendo mis prácticas de enfermería, pero fui seducida por el micrófono (risas). Sé que ahora mi voz puede ayudar a las personas, sobre todo si están tristes o melancólicas. Ahora curo con mis canciones.

Es una de nuestras grandes cantantes criollas…

Y es un orgullo para mí. Soy una apasionada por mi trabajo, me encanta llevar mis colores blanco y rojo a todo el mundo.

La canción a la que le tiene más cariño…

Es ‘Muñeca rota’, ya no la incluyo tanto en mi repertorio, pero es una canción que me gusta mucho porque me la dedicó mi abuela.

Su música la disfrutan diferentes generaciones…

Sí, mi música ha trascendido. Me emociona mucho ver que personas que estaban en las barriguitas de sus mamás ahora escuchan mi música y la gozan con sus familias.

¿Pensó irse a vivir al extranjero?

Soy profeta en mi tierra. No me puedo quejar, no he tenido que salir mucho al extranjero para tener trabajo. Estoy contenta y agradecida con Dios, con la vida, con mi pueblo y con mi país.

¿Cómo se siente en ‘La Voz Perú’?

Muy contenta de poder guiar a los nuevos talentos peruanos. Es una forma de retribuir todo lo que mi país me ha dado.

Hay mucha química con los otros ‘coachs’…

Sí, todos nos llevamos muy bien. Engreímos más a Daniela (Darcourt) porque es la más chiquita (jovencita).

El cantante Noel Schajris dijo que usted era la ‘Mercedes Sosa peruana’, ¿qué opina?

(Se sonroja) Me siento muy halagada con semejante distinción. Cada una mantenemos un estilo propio que le gusta mucho al público.

¿Qué sintió al grabar una canción con su hijo Francisco?

Jamás lo imaginé (suspira). Mi hijo es ingeniero de sonido y con él he grabado temas que hice incluso antes de que él naciera.

Un mensaje de Fiestas Patrias…

Todos los pueblos son responsables de sus actos, solo le pido a mi gente fuerza y ánimos porque pronto veremos a un país sano y contento, esa es mi esperanza.

