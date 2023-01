Eva Ayllón no ha tenido mucha suerte en el amor y -hace algunos años- tuvo que tomar la difícil decisión de dar por terminado su matrimonio con Carlos Yamasaki. Ellos se casaron en el 2005, pero apenas dos años después, en 2007, la criolla le puso fin a su relación de más de 35 años.

Así lo reveló en 2014 para el programa Miscelánea de la señal Online de la Agencia Andina. “Toda mi vida he estado rodeada de gente muy valiosa, pero lo que no he tenido muy cerca es el amor. En un artista es muy difícil mantener un amor permanente”, indicó.

“Estás ausente mucho tiempo de tu familia. Yo quería ser ama de casa, pero mi carrera no me lo permitía. Tuve que decirle a mi esposo, perdóname pero no puedo y te dejo para que encuentres la felicidad que yo no te puedo dar”, agregó en aquella entrevista.

Eva Ayllón con su entonces esposo Carlos Yamasaki y su hijo. (GEC Archivo Histórico)

SE DIERON UNA NUEVA OPORTUNIDAD

En 2013, luego que nace su primer nieto, deciden retomar su relación según reveló: “Como Dios es perfecto y nunca se equivoca; quien dice que tres años después de divorciada nace mi nieto y nos volvemos a ver con mi esposo. Era como sino nos hubiéramos separado nunca. Le dije: ‘Mira viejito, esta viejita va a ser más viejita a tu lado, pero eso sí ya sabes que tu mujer es artista’. Y créeme que ahora estamos mejor que antes”.

“El amor verdadero es el que te quiere más de lo que tú puedes querer. Y hay que dejarse querer, hay que confiar y dejarse engreír. Él me llena de detalles, me hace feliz. Me adora y yo me dejo (...) Yo era una de esas mujeres autosuficientes, como siempre trabajé sentía que no necesitaba de nadie. P ero descubrí que este hombre me amaba, me seguía y con una caricia, una mirada, una palabra o un beso oportuno me hacía feliz. Y me dije ¡ya!.. me dejo ir”, contó.

En declaraciones al diario Perú21, Eva Ayllón señaló: “Yo creo que cuando tú tienes una relación de 35 años con alguien y sigues ahí, entonces algo hay. Lo que pasa entre Juan y yo es algo especial (...) Por todas las cosas que hemos hablado con Juan, me he puesto de nuevo el aro. Él piensa llevarme a Estados Unidos para casarnos. Podría ser, pero le he dicho que de Perú nadie me mueve”.

Eva Ayllón estuvo casada con Juan Yamasaki solo dos años, pero tuvieron una relación que duró más de 25. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES JUAN YAMASAKI?

Juan Yamasaki era músico y fue pareja de Eva Ayllón por más de 35 años. Se fue a vivir un tiempo a Estados Unidos y regresó para casarse con la cantante en 2005. Además es papá de Carlos, el hijo menor de la criolla.

En 2007 se separó y divorció de Eva Aylllón, pero retomaron su relación en 2013, después del nacimiento de su primer nieto. No hay mayor información sobre él, solo se sabe que actualmente continúa viviendo en la tierra del ‘Tío Sam’.

Eva Ayllón y su hijo Carlos (Foto: Difusión)