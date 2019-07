Eva Ayllón será abuelita de la ‘Foquita’ Jefferson Farfán en su película | FOTOS

La cantante Eva Ayllón sorprendió a todos al revelar que debutará en la pantalla grande, pues tendrá el papel de la abuelita de Jefferson Farfán en la cinta ‘La Foquita, el 10 de la calle’.

“Yo le dije a Carlos Carlín en una entrevista que sería feliz si me convocan para actuar, aunque sea para cocinar... qué sé yo, y creo que escucharon eso, porque me llamaron”, indicó la cantante criolla.

De igual modo, Ramón García también será parte de la película, pues interpretará al apoderado y padre deportivo del futbolista.

“Montalvo es el que cría futbolísticamente a Farfán. Lo encuentra y empieza a educar”, detalló.

Carlos Linares, uno de los productores de la película, aclaró que la relación del delantero y la madre de dos de sus hijos, Melissa Klug, solo se mencionará en la película.

“Hay unas pinceladas del tema familiar dentro de la historia, de hecho no se va a profundizar en el aspecto íntimo. La película abordará el tema profesional y deportivo de Jefferson”, aseguró.

“Es más, no tenemos un personaje para Melissa y no disponemos de mucha información. Por guión, no está planificada su participación”, acotó el director Martín Casapía.