Eva Ayllón confesó que intentaron abusar de ella: "Hasta ahora no lo supero" | VIDEO

Eva Ayllón se confiesa. La cantante y una de las máximas exponentes de la música criolla confesó que, a la edad de 11 años, vivió uno de los momentos más difíciles: un sujeto intentó abusar de ella.

En covnersación con Andrea Llosa en el programa ‘Andrea al mediodía’ , Eva Ayllón reveló que todo sucedió en su propia casa. Su abuelita había salido a comprar solo por un momento cuando un sujeto ingresó al inmueble.

Eva Ayllón tenía 11 años. La cantante le contó a Andrea Llosa que en esa época, las familias tenían la costumbre de dejar abierta la puerta de su casa cuando salían por algo rápido. Eso lo aprovechó el sujeto, quien al verla sola, se abalanzó sobre ella.

“Hasta ahora no lo supero y de vez en cuando se me vienen sueños. Mi abuelita se fue a comprar y en esas épocas las puertas de las casas se quedaban abiertas. Había un fulano medio extraño que siempre fastidia a las chicas, un vecino entró y de pronto me doy cuenta que el tipo está encima de mí. Yo empiezo a jalonear de tal manera que logré escapar. Al tipo lo agarraron, no sé qué más le pasó, fue terrible”, confesó Eva Ayllón.

Esta situación marcó para siempre la vida de la cantante. Eva Ayllón dijo que aún tiene pesadillas y que ahora le cuesta mantener contacto con otras personas cuando se le acercan para tomarse fotografías en la calle.

“Pido mis disculpas y que no me jalen. Yo me acerco, meto mi brazo y ya nos tomamos la foto juntos, pero no dejo que me pongan la mano en la espalda. Si es que se da de forma natural sí, pero cuando es agresivo no puedo” , manifestó Eva Ayllón .



