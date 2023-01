QUÉ PASÓ AQUÍ. Eva Ayllón ofreció un concierto en el Teatro Canout el último sábado 21 de enero, sin embargo, la cantante criolla vivió un incómodo momento cuando dos personas de su show comenzaron a discutir por uno de los asientos en primera fila. Natalia Málaga, manager de la artista, intercedió en la escena para lograr la calma.

En las imágenes se observa cómo una pareja comienza a discutir con otras personas que ocupaban sus asientos en el concierto. Ambos se negaban a retirarse, por lo que Eva Ayllón tomó la palabra en pleno escenario y se mostró totalmente disgustada .

“Yo como artista desconozco cómo es el manejo del público. Por eso es que siempre, aparte de rogarles y suplicarles que lleguen a tiempo, les pido por favor que lleguen con todo lo que han comprado, es lo más justo. No sé lo que ocurre aquí, pero mi show tiene que continuar ”, dijo.

TROME | Eva Ayllón y Natalia Málaga en tenso momento

NATALIA MÁLAGA INTERVIENE EN PELEA

Durante el show en el Teatro Canout también estaba presente la exvoleibolista Natalia Málaga, actual mánager de Eva Ayllón, quien salió en su defensa y se acercó al enfrentamiento entre los asistentes. En las imágenes se ve cómo se intenta llegar a un acuerdo, evidentemente exaltada. Ante esto, la cantante criolla volvió a pronunciarse.

“ ¿No quieres? Ya, ¿pero puedes hacer silencio mientras presento al niño? No se trata de una persona grande como yo, es un niño, no quiero asustarlo. Yo no tengo la culpa, por favor”, agregó.

Esto previo a que el menor Facundo Sanz, participante de ‘La Voz Kids’ ingresara al escenario para cantar con quien fue su entrenadora en el reality de canto.