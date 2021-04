FELIZ. Así se encuentra Eva Bracamonte luego de compartir con sus seguidores de las redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, que será una niña y se llamará Franca.

La escritora prometió a sus fans documentar todo su proceso de gestación, como lo viene haciendo desde hace unos días. En ese sentido, hoy comentó que, a diferencia de algunas embarazadas, para ella es muy complicado dormir.

“Aunque parece que me acabo de despertar, estoy despierta desde las 6 de la mañana, ayer me desperte a las 5. Eso pasa. O sea todo el mundo dice que cuando estas embarazada duermes buenazo, yo no, no puedo dormir, o me duermo súper temprano y me despierto súper temprano”, dijo en sus historias de Instagram.

Eva Bracamonte comentó que hoy tenía cita con el dentista, ya que no ha acudido al especialista en salud oral en toda la pandemia. “Se me ocurrió que si no vamos ahorita luego llega Franca y ¿cuándo vamos a ir? Así que hoy vamos al dentista, tengo miedo, odio al dentista”, indicó.

Asimismo, la escritora contestó una de sus historias e hizo énfasis en que algunas embarazadas pierden la dentadura durante la gestación. “En el embarazo a algunas mujeres se les caen los dientes, no a todas pero suele pasar, así que mejor una chequeadita”, escribió. “Mi peor pesadilla pues”, agregó.

Finalmente, tras salir del dentista, Eva comentó que solo tenía dos pequeñas caries. “Vivi me explicó que las embarazadas tenemos que venir cada tres meses, así que ya saben”, indicó.