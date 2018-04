Eva Bracamonte abandona Perú para siempre por casos de feminicidios y violencia contra la mujer [VIDEO]

La violencia contra las mujeres en Perú no tiene cuando acabar. El caso de Eyvi Ágreda, joven de 22 años, quemada por su acosador en un bus con ruta al distrito de Miraflores vuelve a hacer que las mujeres en el país vivan con miedo.



La actriz Eva Bracamonte decidió abandonar el Perú tras este caso. "No me siento culpable de irme. He pasado los últimos 12 años de mi vida -casi la mitad- viviendo en carne viva la podredumbre de este país en todas sus formas (y la sigo viviendo en carne propia de varias maneras), pero desde hace un tiempo dejó de tocarme tanta mierda a mi y me puedo dedicar a verla a mi alrededor", escribió en Facebook.



Eva Bracamonte se hartó de vivir en Perú tras observar la indolencia con que son tratadas las mujeres que denuncias casos de violencia sexual y física. "Ver cómo nos matan, nos violan, nos queman, nos desaparecen... y luego leer opiniones TAN de mierda, tan poco empáticas, compasivas, justas", indicó en su publicación de Facebook.



Eva Bracamonte contó que estuvo haciendo los trámites para obtener su residencia española. "Llegué a Lima hace un mes y cinco días para sacar mi residencia española, y por fin me largo de aquí, asqueada y espantada. Y no, no me da culpa, no pienso que hay que quedarse y tratar de recomponer este país podrido", continúa la actriz en Facebook.



Eva Bracamonte explica que continuará luchando desde dónde este para mejorar al mundo. "Pero en un lugar donde aun haya esperanza, en un lugar donde al menos ALGO tenga sentido, donde ALGO funcione, así sea una sola cosa. Sí, aquí se come rico, tenemos paisajes lindos, llegamos al mundial... pero nada de eso vale un segundo más de mi tranquilidad. Me largo de este país enfermo, clasista, ignorante, indiferente, doble moral, homofóbico, misógino y machista donde lo tengo "todo", y soy feliz por eso aunque allá no tenga nada. Feliz me voy", finaliza la publicación de la actriz en Facebook.



El 24 de abril, Eyvi Agreda Marchena fue quemada por su acosador cuando estaba dentro de un bus que tenía como ruta Miraflores. No hay parte del cuerpo de la joven de 22 años que no presente quemaduras y tendrá que ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas para poder recuperarse.

La joven presenta quemaduras en el 60% de su cuerpo.