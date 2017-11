Eva Bracamonte: Fernando Luque la culpa por "permitir agresión sexual" y Rodrigo Sanchez Patiño le da brutal respuesta

La denuncia de Eva Bracamonte contra el director Guillermo Castrillón envalentonó a otras actrices a contar las agresiones de las que fueron víctima cuando participaron en un taller del dramaturgo, es el caso de Stephanie Orué y de Micaela Tavará. Pese a estas nuevos testimonios, el actor de Devuelta al Barrio, Ferando Luque le echó la culpa a Bracamonte por "permitir la agresión sexual".



Fernando Luque interpreta a Alex en la telenovela De vuelta al Barrio. El joven actor justificó la agresión de Guillermo Castrillón contra Eva Bracamonte en su Facebook. “Eva estaba en todas su capacidades físicas y psicológicas para decidir si seguía o no por ese camino, pues no era una niña de siete años, ¿o sí? Entonces, ella decidió quedarse", escribió.



Fernando Luque indicó que Eva Bracamonte podía defenderse. "Es como si en un primer ensayo, un director, para fines artísticos, me de un beso. Ante eso, yo le digo, oye, no me gusta eso, no lo vuelvas a hacer. Él accede, pero en los siguientes ensayos, si bien no me da un beso, hace cosas igual de incómodas, e incluso agresivas", continúa el joven en su Facebook. ​

Otros testimonio sobre #GuillermoCastrillon. Esta vez de Stephanie Orúe. ¿Va a decir también que ella carece de talento y es poco profesional? pic.twitter.com/Ct09ptjKgj — Regina Limo (@reinadecapitada) 10 de noviembre de 2017



Luego cuenta como él hubiera reaccionado si es le hubiera sucedido algo parecido. "Yo, sin embargo, sigo yendo a ensayar. Y de pronto, en un ensayo, me mete un puñete, y me incita a que lo ataque, para “dar todo de mí”. Yo, sin embargo, sigo yendo a ensayar. Finalmente, en un último ensayo, me mete el dedo al cu**. Yo, para ser completamente honesto, a estas alturas del partido no me sentiría en derecho de reclamar absolutamente nada, porque para ese entonces yo ya he aceptado esa dinámica de trabajo. Y si la acepté por amor al arte o por debilidad, da igual, es mi responsabilidad, pues tuve miles de opciones para retirarme de dicho proceso”, escribió Fernando Luque.



Uno de los actores más indignados con lo que escribió Fernando Luque en Facebook fue Rodrigo Sánchez Patiño. "Cuando volvamos a trabajar juntos te voy a meter los dedos al culo y si pones resistencia usaré la fuerza en post del arte y porque quiero trabajar contigo. Abrazos ( x atras)", comentó así el actor la publicación de Luque.



Luego de enterarse de las nuevas denuncias, Fernando Luque volvió a utilizar su Facebook para cambiar de opinión. "De verdad, no quería hablar más de esto, pero las nuevas denuncias que han aparecido cambian por completo la situación y hacen de esto un caso inadmisible que debe ser investigado y juzgado con todo rigor. En cuanto a lo que escribí, lamento, de corazón, que haya ofendido a tanta gente. Sin embargo, niego tajantemente el haber justificado el abuso sexual, como se ha dicho. Eso no es cierto, digan lo que digan. Lo único que hice fue debatir con ideas y argumentos que en ese momento me parecieron pertinentes, aún sabiendo que iban en contra de la mayoría. Asumo las consecuencias de ello y de todo lo que conlleva", escribió el actor en la mencionada red social.

Actor se indignó por comentarios de Fernando Luque Actor se indignó por comentarios de Fernando Luque Actor se indignó por comentarios de Fernando Luque