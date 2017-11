La actriz de teatro Kareen Spano se mostró crítica ante la denuncia de acoso sexual realizada por Eva Bracamonte. Spano salió en defensa del director teatral, Guillermo Castrillón, quien ha sido acusado por al menos 10 mujeres de acoso sexual y tocamientos indebidos.

En una publicación a través de su cuenta de Facebook, Kareen Spano critica a Eva Bracamonte por no retirarse en el momento que se sintió incómoda y por hacer pública la denuncia, tiempo después de lo sucedido.

"Tú estabas advertida de qué pie cojeaba Guillermo Castrillón​. Te lo dije desde el día uno. Te dije, es una mierda, es muy duro a todo nivel, vas a llorar, te va a hacer sufrir, le gustan las chicas así que prepárate, es excéntrico, lo primero que va a hacer es calatearte porque trabaja con el desnudo. Pero es tranquilo. Tú le dices HASTA AQUÍ NOMAS, y tú pones los límites. Simple", escribió Kareen Spano para Eva Bracamonte.



"También te lo dije esa misma noche- porque si bien habías estudiado en el TUC, habías perdido mucho de tu tiempo de vida, desgraciadamente, en prisión, por una razón que yo he considerado siempre injusta. Pero, durante todos esos años en los que tú tuviste que resistir encierro, el resto de actores y bailarines de tu generación, crecían trabajando y ensayando", continuó Kareen Spano en su publicación a Eva Bracamonte.

"Yo nunca mencioné tu "fama", lo has hecho tú. Y la verdad, yo no me sentiría tan orgullosa, ni conforme con lo que tu llamas tu "prensa" o "Éxito mediático"...ni lo mencionaría... pues nada de eso te lo has ganado trabajando como Artista, con mayúsculas. Ése "Éxito mediático" tuyo - Dios nos libre de él- no se lo debes al arte ni te lo has ganado en el arte", acusó duramente Kareen Spano a Eva Bracamonte.

"Yo y tú, tenemos calle. Pero tú, además, tienes cárcel. Yo he dictado teatro en Santa Mónica. Me imagino que, siendo tan bella como eres, debes haber aprendido a defenderte en una cárcel de mujeres. Creo, que eres una mujer que, en todo caso, se puede defender", escribió Kareen Spano sobre Eva Bracamonte.

La actriz Kareen Spano siguió con las duras críticas a la actitud de Eva Bracamonte, quien decidió denunciar públicamente al director de teatro, Guillermo Castrillón, por acoso sexual y tocamientos indebidos. Hasta el momento, al menos 10 mujeres se sumaron a la denuncia pública y contaron sus propios casos con el mismo director.

