Eva Bracamonte responde a críticas de Kareen Spano: "¿Me estás hablando en serio?" [FOTO]

La actriz Kareen Spano fue muy dura en su crítica a Eva Bracamonte, luego de que se conociera su denuncia pública en la que acusa al director de teatro, Guillermo Castrillón, de acoso sexual y tocamientos indebidos.

En su mensaje, Kareen Spano inclusive llegó a recordar el tiempo que Eva Bracamonte pasó en la cárcel y dio a entender que por ser una ex rea, ya debía haber aprendido a "defenderse". Su publicación fue fuertemente criticada por los internautas.

"Yo y tú, tenemos calle. Pero tú, además, tienes cárcel. Yo he dictado teatro en Santa Mónica. Me imagino que, siendo tan bella como eres, debes haber aprendido a defenderte en una cárcel de mujeres. Creo, que eres una mujer que, en todo caso, se puede defender", escribió Kareen Spano sobre Eva Bracamonte.



Ahora, Eva Bracamonte utilizó su cuenta de Facebook para responder a las críticas de Kareen Spano. En un extenso mensaje, Eva respondió a las preguntas que dio su colega y habló sobre las razones por las que no se fue antes de los ensayos.

"No sé si has leído mi denuncia y las de las otras diez víctimas que ya están circulando, pero MUCHAS dijimos BASTA. Por supuesto que dijimos BASTA, eso no, ahí no. No le interesó. Y las victimas que no pudieron decirlo, tampoco se merecían ser violadas. Hay límites que él no debió pasar y punto. No entiendo, estás comparando el ejercicio físico, “aguantar el frío” u otras condiciones “extremas” con que te violen, Kareen?", escribió Eva Bracamonte.

"Sé muy bien de dónde viene mi “fama” Kareen, porque he vivido lidiando con los medios por esa historia terrible durante once años, no necesito que me lo recuerdes. Si lo menciono es porque en uno de tus tantos comentarios te has atrevido a hablar de las “malas actrices que buscan fama destruyendo el trabajo de un buen hombre”, y eso me parece alucinante", expresó Eva Bracamonte.

"Que estás queriendo decir, que solo las personas “sin calle” pueden ser víctimas de abuso sexual? Que el hecho de haber estado encarcelada automáticamente borra la posibilidad de que haya sido víctima de una agresión sexual? 48 ocasiones para retirarme? Hay mujeres que son abusadas durante años por profesores, parejas, amigos, y tú me estás diciendo que tuve 48 ocasiones para irme?", aseguró Eva Bracamonte.

REGRESAR AL INICIO DE TROME



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.