Eva Bracamonte: Pachi Valle Riestra revela dato sobre director acusado de acoso sexual [FOTO]

Eva Bracamonte denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de Guillermo Castrillón, director y coreógrafo de teatro. El crudo relato de la joven sobre lo que vivió levantó una ola de comentarios en redes sociales de todo tipo.

La novel actriz recibió toda clase de opiniones sobre el tema. Unos, criticaban que haga la denuncia después de tiempo e incluso, dejan entrever que ella lo haría solo para ganar notoriedad. Por otro lado, otros seguidores de Eva Bracamontese solidarizaron con ella y aplaudieron la valentía que tuvo para hacer la denuncia públicamente.

Después de que su testimonio salga a la luz, diferentes personalidades del medio también se pronunciaron sobre el tema. Una de ellas ha sido Pachi Valle Riestra. La bailarina, coreógrafa y jurado de El Gran Show conoce tanto a EvaBracamonte como Guillermo Castrillón y decidió hacer pública su opinión sobre quienes critican a la joven actriz.

A través de su cuenta Facebook, PachiValleRiestra decidió contar que ella habló personalmente con GuillermoCastrillón después de enterarse sobre lo que sucedió con Eva Bracamonte. Según la jurado de El Gran Show, el director le confesó que sí había hecho algo 'horrendo'.

"Sería maravilloso pensar que fue un malentendido pero NO es el caso. En su momento, en abril, cuando me enteré, me comuniqué con Guillermo y él reconoció que había hecho algo horrendo. Detesto hacer "linchamientos" públicos pero tampoco soporto que se ponga en duda algo tan doloroso y lacerante. No solo para Eva sino para las otras chicas que han sido victimas", escribió Pachi Valle Riestra en Facebook

Hasta el momento, Guillermo Castrillón solo se ha pronunciado en una ocasión para El Comercio, manifestando que lo sucedido con Eva Bracamonte fue consentido. Sin embargo, después de la serie de más de 10 denuncias en su contra por otras actrices del espectáculo, no ha vuelto a declarar sobre el tema.

Un día antes de que Eva Bracamonte haga pública su denuncia, Guillermo Castrillón dio una entrevista exclusiva al diario El Comercio. En ella, aceptó que en nombre del arte se habían hecho muchas 'barbaridades'.

"Me he estado cuestionando el tema de la ética en el arte, de hasta dónde da, hasta dónde va, si es necesaria, y yo creo que sí. Y hay que ver cuándo el arte se confunde con ciertas carencias personales, y cuándo lo usas para satisfacerte tú mismo. Lo que yo trato de hacer en mis procesos es ver qué dice el inconsciente del actor y el mío, y me doy varios meses para ver qué dice, porque no confío en mi consciencia, siento que me va a engañar, que me va a hacer creer que soy muy inteligente, muy creativo, que yala, que manya, que wow, que brillante", dijo en la entrevista Guillermo Castrillón.

