El Valor de la Verdad: Beto Ortiz pone en aprietos a Coto Hernández al comparar su sexualidad con la 'chanfainita'

El último adelanto de El Valor de la Verdad puso en serios aprietos a Coto Hernández. Y es que Beto Ortiz le preguntó sobre sus preferencias sexuales, un tema muy picante luego de la edición donde participó Erick Sabater.

Según dijo Coto Hernández en el avance de El Valor de la Verdad, no podría tener una erección con un hombre. Ante esta afirmación Beto Ortiz le preguntó '¿Cómo sabes?', a lo que el costarricense contestó 'primero que nada nunca he probado'.

"¿Te gusta la chanfainita?", le volvió a preguntar Beto Ortiz. Coto Hernández, confundido, dijo que no sabía a qué se refería con su pregunta. "No la has probado, entonces no puedes decir si te gusta", lanzó el conductor de El Valor de la Verdad.

Momentos después, podemos ver a Coto Hernández degustar un plato de chanfainita. "Ya no puedes decir nunca he probado. Ya probaste" le dijo Beto Ortiz.