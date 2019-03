Beto Ortiz sobre Pedro Moral en El Valor de la Verdad: "En una relación el que se enamora más, pierde más"

Pedro Moral en El Valor de la Verdad fue tendencia mundial en Twitter, aunque la ex pareja de Sheyla Rojas podría ir a prisión por violencia psicológica tras las declaraciones en el sillón rojo, Beto Ortiz habló sobre la denuncia que interpuso la rubia para impedir la emisión del programa.

"Hubo un exceso de reacción de su parte. Diera la impresión de que (Sheyla Rojas) está esperando no sé qué. Está un poco desorientada al intentar vetarnos. Esa acción, antes de que reviente el chupo, es bastante reveladora. Primero, que vea el programa; luego se toman las acciones correspondientes, ya sea en materia legal o lo que sea", indicó Beto Ortiz en entrevista telefónica con el programa En Escena de RPP.



Para Beto Ortiz, Sheyla Rojas hizo público el romance con Pedro Moral, por lo que no es una violación a la intimidad.



"Si una persona decide hacer pública su vida y se convierte eso en una forma de vida, no existe problema alguno. Todos sabemos que estas figuras se convierten en los famosos influencers, y prácticamente viven de su fama y consiguen todo gratis. Eso está distorsionando la realidad, ya que creen que su voluntad se tiene que cumplir como si fuera una santa palabra. Creer que uno puede prohibirle (algo) a otro canal es bastante desubicado", agregó el conductor de El Valor de la Verdad.



Asimismo, Beto Ortiz mencionó que cree en las declaraciones de Pedro Moral en El Valor de la Verdad.



"Yo le creo, bueno no somos brujos para saber quién miente y quién no, pero el oficio te da cierto olfato para saber quién está siendo sincero en sus sentimientos", sostuvo Beto Ortiz.



Beto Ortiz dijo que Pedro Moral está "profundamente enamorado". "En una relación el que se enamora más, pierde más", finalizó el conductor de El Valor de la Verdad.