¡Al grano! Beto Ortiz reveló la pregunta 21 que no se le hizo a Paula Manzanal | VIDEO

No quisieron revelar la pregunta 21, pero Beto Ortiz sí. Después de que se enterara que el programaMujeres al Mando decidiera no publicar cuál era la interrogante que Paula Manzanal no respondió en El Valor de la Verdad para llevarse los 50 mil soles, el periodista optó por (al fin) acabar con el misterio.

A través de Twitter, el conductor del programa de Latina decidió ponerle punto final a las especulaciones. Tras compartir la nota que Trome realizó, Beto Ortiz, sin más preámbulos, soltó la bomba que las conductoras de Mujeres al Mando, prefirieron no hacer.

"¿Alguna vez te has prostituido?", escribió Beto Ortiz. Recordemos que, durante El Valor de la Verdad, él le hizo una advertencia a Paula Manzanal antes de que decidiera si respondía o no la pregunta 21.

"La pregunta es una pregunta muy dura", le dijo en ese momento. Ante la negativa de Paula Manzanal de continuar con el cuestionario, Beto Ortiz se sinceró: "Creo que has tomado una gran decisión porque no hubiera querido leer esta pregunta en público"

Desde el día lunes , Mujeres al Mando anunció que tenían el sobre que contenía la pregunta 21. Sin embargo, el programa acabó y nunca pudo conocerse. El martes 14 de mayo, Karen Schwarz lo abrió y tras leerla, decidió no revelar la última interrogante de El Valor de la Verdad dirigida a Paula Manzanal.

"Es la primera vez que nos pasa en estos casi 3 meses del programa, que por horario de protección al menor, no vamos a poder leerla. No hay por qué leerla cuando realmente puede generar mucha tristeza esta pregunta. Ahora entiendo por qué Beto prefirió no leerla en El Valor de la Verdad", declaró Karen Schwarz.