Chris Soifer sacará las garras por Michelle y promete vengarse de Kevin Blow en 'El Valor de la Verdad' | VIDEO

Chris Soifer es la próxima invitada de 'El Valor de la Verdad'. La menor de las Soifer está decidida a vengarse de Kevin Blow, quien la semana pasada reveló todos los secretos de su hermana Michelle, a quien acusó de serle infiel y de agredirlo.



La también manager de Michelle Soifer sacará las garras por su hermana y no dudará en revelar las verdaderas intenciones de Kevin Blow y qué es lo que hizo para que toda su familia llegara a detestarlo.



Chris Soifer en 'El Valor de la Verdad'

Chris Soifer desmintió hace unos días a a Kevin Blow y aseguró que su hermana no le fue infiel y lo demandará.

“Es mentira lo que ha dicho, Michelle está tranquila, pero no se quedará de brazos cruzados, ahora (Kevin) tendrá que hacerse responsable de las cosas que habla y le tocará asumir” , sostuvo.



Asimismo, tildó de cobarde a Kevin Blow por hablar de su hermana, sobre todo después que le dio tanto y lo hizo conocido en nuestro país. "Quizá está buscando que mi hermana esté triste, pero no es así, sino al contrario. Mi hermana por fin está viviendo y disfrutando su vida. Rehaciendo su carrera, sin ningún cargo".

KEVIN BLOW EN EL VALOR DE LA VERDAD



Kevin Blow se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para dar detalles del fin de su relación con Michelle Soifer. El dominicano reveló los coqueteos que la popular 'Sol' tuvo con Jefferson Farfán y el cantante Josimar.



Kevin Blow contó que Michelle Soifer le fue infiel con su bailarín. El dominicano se sentó en el sillón rojo del programa para contar pasajes nunca antes conocidos de lo que fue su romance con la cantante.

Estas son las preguntas que contestó:

1.- ¿Te fue infiel Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



2.-¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo?

SÍ (VERDAD)​



3.-¿Te contaba Michelle Soifer que casi nunca tenía sexo con Sabater?

SÍ (VERDAD)​



4.-¿Afanaba Josimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?

SÍ (VERDAD)​



5.-¿Invitó a cenar Jefferson Farfán a Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



6.-¿Se le mandaba Michelle Soifer a Jefferson Farfán?

SÍ (VERDAD)​



7.-¿Le gustaba Michelle Soifer visitar brujos?

SÍ (VERDAD)​



8.-¿Coqueteaba Ignacio Baladán a Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



9.-¿Te prohibió Michelle Soifer que trabajaras con bailarinas?

SÍ (VERDAD)​



10.-¿Te celaba Michelle Soifer con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria?

SÍ (VERDAD)​



11.-¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



12.- ¿Agrediste a Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



13.- ¿Se quedaba Michelle Soifer con el dinero de tus shows?

SÍ (VERDAD)​



14.-¿Le prestaste dinero a Michelle Soifer para la compra de un auto?

SÍ (VERDAD)​



15.-¿Te aprovechaste de la fama de Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



16.-¿Le fuiste infiel a tu esposa con Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​



17.-¿Le fuiste infiel a Michelle Soifer en su casa?

SÍ (VERDAD)​



18.-¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en Larcomar?

SÍ (VERDAD)​



19.-¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

BOTÓN ROJO



20​¿Crees que Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés?

SÍ (VERDAD)​



20.-¿Aún amas a Michelle Soifer?

SÍ (VERDAD)​