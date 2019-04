Claudia Meza revela que Nicola Porcella tuvo relaciones sexuales con una chica en la fiesta de Asia | VIDEO

Claudia Meza brindó fuertes revelaciones en El Valor de la Verdad. La modelo que denunció una violación por parte del empresario Faruk Guillén durante una fiesta en Asia no solo contó detalles sobre ese incidente, sino que también narró otro episodio protagonizado por el exchico reality Nicola Porcella.

Durante su intervención en el programa de Beto Ortiz, una de las preguntas involucraba al exguerrero. "¿Tuvo Nicola Porcella relaciones sexuales con una chica en la fiesta de Asia?" La respuesta fue positiva.

Claudia Meza explicó que ella no fue la única que sabe sobre este hecho y que varios de los participantes de la fiesta escucharon y hasta grabaron los sonidos que se escuchaban dentro del cuarto donde Nicola Porcella y la jovencita estaban encerrados.

"Lo escuché y no solo yo, varias personas. Luego yo le pregunto a esta chica y le comento lo que había sucedido, que habían estado pegados en la puerta, escuchando lo que estaban haciendo. Y ella me dijo que sí había pasado así", declaró Claudia Meza.

La Miss Trujillo indicó que ella no conocía a las personas que grababan, por ese motivo no les dijo nada sobre lo que hacían. Sin embargo, reconoció que por la forma en como actuaban las personas, esta clase de comportamiento parecía que ya era normal en sus reuniones.

"Los demás estaban grabando la puerta y cómo se escuchaba los sonidos, obviamente. Grabando video. No abrieron la puerta, estaban afuera del cuarto. Yo no conocía a la persona que grababa, por eso no le dije nada. Se veía prepotente y no le dije nada a nadie, porque no era solo una, sino eran varias personas que estaban ahí", manifestó Claudia Meza.