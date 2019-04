Claudia Meza habló sobre la participación de Faruk Guillén en El Valor de la Verdad 

Faruk Guillén, el dueño de la casa de Asia donde Claudia Meza y ‘Poly’ Ávila denunciaron que vivieron momentos de terror, será el personaje de ‘El valor de la verdad’ este sábado.



En la promoción del programa, el amigo de Nicola Porcella responderá las preguntas ¿‘pepeas a mujeres para violarlas’?, ¿‘violaste a Claudia Meza’? Aunque sus repuestas no fueron consignadas, Guillén comenta: ‘Nicola se acerca y me dice esta chica te iba a gustar’. Después añade ‘Nicola, mira lo que hice, metí la pata, con esto me puedo ir a la cárcel’.



Luego, cuando Beto Ortiz le dice: ¿Sabes quién echó el jagger en la jarra? refiere que ‘fue ella la que virtió el jagger en la jarra’.



TRANQUILA



Claudia Meza, al saber que Guillén estará en el sillón rojo, dijo que se siente tranquila.



“En realidad si la persona pasa por un polígrafo y es fiscalizada o supervisada por alguna autoridad competente e imparcial, claro que estoy tranquila con ello”, dijo.



¿No temes que desvirtúe tu denuncia por violación?

La denuncia siempre fue por violación, una no solo tiene que ser penetrada en contra de su voluntad o en un estado de inconsciencia para que se hable de violación, pero confío en las autoridades de mi país y sé que se está realizando un proceso transparente y a la vez público.



¿Verás el programa?

No veo televisión por mi salud mental. Estoy enfocada en mis estudios, apoyándome en mi familia y deseando que avance rápido el proceso para continuar mis actividades, personales y profesionales.



DESFILARÁN POR FISCALÍA



Por otro lado, ayer Alexandra Méndez, ‘La Chama’, llegó al Depincri de Mala (fue citada a las 3 de la tarde) para rendir su manifestación, en calidad de testigo, por lo que sucedió en la ‘fiesta del terror’.



Sin embargo, dicha diligencia se postergó porque no se encontraba el fiscal de turno. Se sabe que Ignacio Baladán y Daniela Arroyo también se presentarán en dicha dependencia policial.