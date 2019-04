La Miss Trujillo Claudia Meza es la nueva invitada de El Valor de la Verdad para contar su verdad sobre la 'fiesta del terror de Asia' en la casa de Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella.

"Todos los personajes de la Fiesta del Terror....Nicola, Poly, La Chama (Alexandra Méndez), Faruk (Guillén). Y ahora, la Miss Trujillo Claudia Meza, la autora de la controvertida denuncia penal. ¿Y tú?, ¿a quién le crees?", escribió Beto Ortiz, conductor de El Valor de la Verdad, con el avance del video.



Claudia Meza se defenderá de los acusaciones de Nicola Porcella, quien dijo que la Miss Trujillo estaba tomando whisky durante la 'fiesta del terror de Asia'.



"Dan a entender que yo estoy tomando whisky, cómo voy a tomar whisky, así han estado todas las mesas. Yo no estaba tomando. Yo me grabé y ese video solo lo subí al WhatasApp", contó Claudia Meza en un adelanto de El Valor de la Verdad.



Asimismo, Beto Ortiz le preguntó si estaba confundida con los tiempos: "Sí, yo sí (estaba confundida). Me parece que fue después, pero yo no lo subí a mi Instagram porque me veía mal", se defendió Claudia Meza.



La Miss Trujillo Claudia Meza también indicó que no tenía a quién pedirle ayuda en la 'fiesta del terror de Asia'. "Yo no conozco a nadie en Lima", comentó la joven.



Claudia Meza denunció que en la denominada 'fiesta del terror de Asia', Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, la habría drogado para intentar abusar de ella.

El Valor de la Verdad: Miss Trujillo Claudia Meza se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz. (Video: Latina)