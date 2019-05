Coto Hernández en EVDLV sobre Erick Sabater : "Si es mecha corta, ya es muy tema de él" | VIDEO | FOTOS

Coto Hernández estará hoy en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y en un nuevo avance compartido por Beto Ortiz, el costarricense habla sobre si Michelle Soifer le fue infiel con él. Pero el también modelo se refirió a la confesión que el dominicano hizo sobre las 'ayuditas' que toma cuando va a tener una 'maratón' en la intimidad.



Beto le indica a Coto Hernández que Erick Sabater no quedó bien parado por tal confesión, a lo que el modelo responde que su ex amigo le pedía consejos porque no duraba lo que él quería cuando estaba en la intimidad.



"Le faltó mecha a la pólvora o algo así. Si es mecha corta, ya es muy tema de él. Pobrecito", dice riéndose Coto Hernández.

Coto Hernández en El Valor de la Verdad

"Yo puedo cumplir y llenar esos vacíos. Cada quien sabe lo que tiene y cómo lo utiliza. Es la verdad", finaliza el video del avance de 'El Valor de la Verdad'.



¿TUVO ROMANCE CON YAHAIRA?



Coto Hernández revelará que se acercó a Yahaira Plasencia a través de las redes sociales, donde le escribía que admiraba su carrera musical, pero esta no le contestaba ‘porque es muy desconfiada’.



Entonces, a través de un amigo que tenía en común, Coto Hernández le comenzó a enviar ‘recados’, donde le decía que era muy linda. Hasta que un día, cuando él presentó a su grupo ‘Chicos Tentación’ en el programa ‘Válgame Dios’, la salsera le respondió: ‘Oye, muy buena presentación’.

Desde entonces, comenzaron a conversar, salir, bailar y su primer beso se lo dieron en una discoteca, en febrero de este año.



Asimismo, cuenta que Yahaira Plasencia no quería que su relación se haga pública porque ‘querían que hablen de ella por su música y no por alguna relación’.