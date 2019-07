Cristian Zuárez tilda de "pollo a la brasa" a Beto Ortiz tras 'El Valor de la Verdad' de Laura Bozzo | FOTO

No cree en nadie. Cristian Suárez estuvo atento a las declaraciones de Laura Bozzo en El Valor de la Verdad y le envió un fuerte mensaje no solo a su ex sino también al conductor, Beto Ortiz.

Cristian Suárez tomará acciones legales luego de escuchar las revelaciones de Laura Bozzo que lo acusan de haberle sido infiel a la abogada y hasta haberla agredido en alguna oportunidad.

A través de Instagram, Cristian Suárez escribió un mensaje junto al audio que se filtró de Laura Bozzo pidiendo que el programa no salga al aire porque se arrepintió de varias cosas que había contado.

"Me enteré que me quisieron hacer daño un pedófilo llamado Beto Ortiz alias 'pollo a la brasa' y está mujer que desconozco pero que tendrá que aclarar cada una de sus acusaciones pero como ven el pez por la boca muere ya se los había dicho", escribió Cristian Suárez.

Recordemos que en una entrevista con Trome, Beto Ortiz contó que Cristian Suárez lo contactó para sentarse en el sillón rojo y contar detalles de la relación con Laura Bozzo tras terminar.

Sin embargo, Beto Ortiz se negó a esta oferta por la amistad que mantiene con la conductora. Ahora, parece que el argentino no se quedará de brazos cruzados y no solo atacó a su ex, sino también al presentador de El Valor de la Verdad.

Laura Bozzo contestó las 21 preguntas del cuestionario y se llevó 50 mil soles. Esta era la tercera ocasión en la que la conductora se sentaba en el sillón rojo.