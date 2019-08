Dayanita, de El Wasap de JB, estará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad este sábado | VIDEO

Dayanita , una de las más recientes y populares figuras del programa humorístico, El Wasap de JB, será la siguiente invitada que se sentará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

Durante la emisión de 'Válgame Dios' de este miércoles 28 de agosto, Dayanita ingresó al set junto a Jorge Benavides para hacer el anuncio. Según contó, tenía mucho miedo de contar su historia, pues no sabía cómo iban a reaccionar las personas cercanas a ella.

"Espero que después de que cuente toda la verdad, no me vayas a dejar de lado. Tengo miedo de que mis amigos me hagan la ley del hielo", declaró en su participación.

En el 2018, el programa 'Al Sexto Día' contó un poco más sobre la vida de Dayanita y cómo es que llegó a pertenecer a 'El Wasap de JB'. Según contó, ella tuvo que dejar Pucallpa después de que su padre no apoyara su identidad sexual.

La joven de 22 años recibió el nombre de Max Orlando Sifuentes Arana. A los 8 años, sin embargo, encontró su verdadera identidad. Pero fue a los 12 años cuando vivió una de las etapas más difíciles de su vida: fue llevada a Pisco para trabajar como daña de compañía.

Una vez que cumplió la mayoría de edad, viajó a Lima en donde empezó a trabajar en el mundo de la comicidad. Ahora, es una de las figuras más queridas de ' El Wasap de JB'.