La pregunta 21 que Diego Chávarri no contestó en El Valor de la Verdad le habría costado todo el premio ¿Por qué?

Como ya es costumbre, Beto Ortiz reveló la última pregunta del cuestionario de El Valor de la Verdad del futbolista Diego Chávarri. El participante decidió retirarse con 25 mil soles y evitar responder la pregunta 21.

El programa Mujeres al Mando logró comunicarse con el periodista para hacerle la consulta. Después de bromear, Beto Ortiz decidió revelar la pregunta y, para su sorpresa, Diego Chávarri también estaba conectado por teléfono para responderla.

Beto Ortiz: ¿Te mantenía Melissa Klug con el dinero que le daba Jefferson Farfán?

Diego Chávarri: Para empezar Melissa Klug no me mantuvo ni con su plata y menos con la de Jefferson. Para empezar. Desde ahí es falso"

Beto Ortiz: Yo no conozco la historia, pero yo puedo decir que él respondió que no y el polígrafo arrojó falso. Probablemente porque cuando uno tiene una casa y compartes la cama, el internet, no puedes sabe a ciencia cierta quién paga qué ¿no?

Es más, el conductor de El Valor de la Verdad informó que Diego Chávarri hizo bien en no llegar a la pregunta 21 porque ya había agotado sus dos comodines de cambiar su respuesta. Es decir, si decía que Sí, igual perdía todo el dinero.