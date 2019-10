Doménica Delgado en El Valor de la Verdad: "Maluma no tenía ni idea quién era Sheyla Rojas" | VIDEO

En la reciente edición deEl Valor de la Verdad, Doménica Delgado habló sobre su pasado amoroso y también mencionó a algunos personajes de la farándula local e internacional, entre los que se encuentra Maluma. La ex pareja de Pedro Moral y Antonio Pavón reveló que el colombiano desconocía quién eraSheyla Rojas.

Doménica Delgado se refirió al encuentro que tuvo con el cantante Maluma y confesó que cuando le consultaron al intérprete de 'Hola, señorita' si conocía a Sheyla Rojas, este dijo que no.

"Estuvimos hablando de todo y sobre la gente que él conocía en el Perú. Él me contó que había trabajado aquí por un tiempo y que tenía muy buenas amistades... Entonces empezó a salir el tema y una amiga que estaba ahí con nosotros le preguntó si conocía a Milett Figueroa. También le preguntamos por Sheyla Rojas, él me dijo que no tenía ni idea de quién era", relató Doménica Delgado.

Doménica Delgado agregó que le mostró una foto de Sheyla Rojas, pero Maluma insistió que no la conocía.



"Creo que algún tiempo los relacionaron, pero según me contó, él no se acordaba de ella y que conoce a muchas chicas, pero a ella no", continuó.

Maluma y Sheyla Rojas estuvieron juntos en el reality de competencia Combate, cuando el artista urbano no era muy conocido en la industria musical.