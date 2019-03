Faruk Guillén, acusado de intento de violación a Claudia Meza, revela que grabó El Valor de la Verdad pero no se emitió.

La fiesta de los excesos de Asia, donde están implicados Nicola Porcella , Claudia Meza , Poly Ávila , entre otros conocidos personajes de Chollywood, continúa generando polémica. Esta vez, Faruk Guillén, acusado de tentativa de violación, reveló que pasó por el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

En declaraciones al programa Válgame Dios, Faruk Guillén rompió su silencio y aseguró que la acusación en su contra tiene como trasfondo intereses económicos. "Esto es armado, por rating. Es armado por un tema económico" , afirmó.

"Yo pasé El Valor de la Verdad también y no lo pasaron, entiendo los motivos, no tengo imagen pública. Yo no cobré un sol, Nicola no cobró un sol, pero Poly tiene 50 mil soles en el bolsillo", dijo Faruk Guillén.

En ese sentido reveló que Poly Ávila dijo, dos semanas antes de la polémica fiesta en Asia, que estaba deprimida y no tenía qué comer ni dónde vivir, dando a entender que armó el escándalo para generar dinero. "Y Yamila Piñero salió diciendo lo mismo, cuando esta chica estuvo sin trabajo, armó algo con ella", dijo Faruk Guillén.

"Poly tiene en su bolsillo 50 mil soles, más lo que ha cobrado en otros sitios" , indicó el amigo de Nicola Porcella, que la tarde de este martes fue a dar su declaración a la Comisaría de Mala junto con el popular chico reality.

Faruk Guillén dijo que jamás estuvo solo en una habitación con la modelo Claudia Meza, quien denunció que se despertó en una cama con él con los pantalones abajo. "Quiero ser contundente en lo que voy a hablar porque es la primera vez que hablo y no voy a volver hablar así me llamen de mil canales. Para mí esto es un show y esta patraña no se va quedar así", sentenció.