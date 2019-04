El Valor de la Verdad: Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, negó haber violado a Claudia Meza

Faruk Guillén, el amigo de Nicola Porcella, negó que haya violado a Claudia Meza en El Valor de la Verdad conducido por Beto Ortiz.



Cuando fue consultado sobre este hecho, el amigo de N icola Porcella respondió que no abusó de la modelo y el polígrafo de El Valor de la Verdad le dio la razón.



"La denuncia primero salió como intento de violación donde dice que yo aparecí encima de ella y después de unos días, cambió: ahora la denuncia es por violación en estado de inconsciencia. Después de dos semanas y media te dicen que te intentaron violar y luego dices que te violaron", se defendió Faruk Guillén.



El amigo de Nicola Porcella agregó que aún "no tiene claro" de que se trata la denuncia de Claudia Meza. "No sé en realidad cómo es ese tema", dijo Faruk Guillén.



Faruk Guillén también negó que haya compartido habitación con Claudia Meza, sino que lo hizo con un amigo, aunque habían invitados que estaban echados en cualquier parte de la casa de Asia.



Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, negó haber violado a Claudia Meza en El Valor de la Verdad. (Video: Latina)