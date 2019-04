Faruk Guillén reveló en EVDLV que Nicola Porcella no le devolvió dinero que le prestó por esta razón | VIDEO

Beto Ortiz presentó un nuevo avance de 'El Valor de la Verdad' en el que Faruk Guillén revela un episodio que lo unió a Nicola Porcella y por qué el exchico reality se siente agradecido a él. El empresario estará este sábado en el sillón rojo, donde también revelará su versión sobre lo que pasó en la 'Fiesta del terror' de Asia.

En este nuevo video de “El valor de la verdad”, Faruk Guillén manifiesta que le prestó dinero a Nicola Porcella hace varios años y que nunca se lo devolvió

“Cuando él se entera que su pareja está embarazada, al primero que llama es a mí, soy el primero que se entera… Y yo le dije, caballero a asumir”, señaló Faruk Guillén.

Asimismo, Beto Ortiz le preguntó cómo lo había ayudado, pues Nicola Porcella lo había descrito como un gran amigo. “Le preste plata para el tema del parto, hasta ahora no me devuelve, pero esas cosas no se cobran”, expresó Faruk Guillén.

Latina compartió el clip a través de sus redes sociales con un peculiar mensaje: “¿Dónde se consiguen amigos así 😏? Este sábado a las 10 pm tendremos a Faruk Guillén en #EVDLV”.

Como se recuerda, el octavo invitado de “El valor de la verdad” es el dueño de la casa de Asia donde en donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.