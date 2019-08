Flavia Laos demandará a Greg Michel por declaraciones en EVDLV y muestra pruebas que lo desmienten | VIDEO

Alista demanda. Flavia Laos se mostró muy enojada tras escuchar las declaraciones de Greg Michel en El Valor de la Verdad, pues dejó entrever que le fue infiel a su actual pareja Patricio Parodi , durante una fiesta en Chiclayo.

La actriz ya había enviado una carta notarial contra el extranjero para que pida una rectificación al programa conducido por Beto Ortiz sobre lo dicho sobre ella en el sillón rojo.

Luego de escuchar el programa, la artista declaró en exclusiva a Válgame Dios y no solo evidenció su molestia, sino también mostró una conversación que mantuvo con el modelo cuando salieron imágenes de ambos en una discoteca.

Greg Michel habló sobre Flavia Laos en El Valor de la Verdad. (Video: Latina)

"Yo sí necesito que se rectifique porque no está bien que difame y diga cosas que no son. Solamente espero que, por él mismo, sea hombre y que aclare las cosas. Si dicen mentiras, no puedo", declaró Flavia Laos para el programa de Latina.

Pero eso no fue todo. La actual pareja de Patricio Parodi mostró un chat con Greg Michel después de la difusión de un video en el 2018 donde aparecían juntos. En esa conversación, el belga se preocupó por esas imágenes porque en ese entonces tenía enamorada.

La rubia le contestó que esté tranquilo porque nada había pasado entre ellos y él le contesta que en efecto nada pasó, pero igual estaba preocupado, confirmando que nunca tuvo nada con la actriz.