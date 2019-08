Flavia Laos responde a críticas tras enviar carta notarial a Greg Michel por mencionarla en El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad de Greg Michel levantó polémica un día antes de su emisión. La actriz Flavia Laos envió una carta notarial contra el modelo por sus declaraciones sobre ella en el programa de Latina.

La enamorada de Patricio Parodi solicitaba que la mención sobre ella no apareciera en el programa del sábado por la noche. Beto Ortiz anunció en sus redes sociales que, hasta horas antes de la emisión de EVLDV, nadie se comunicó con ellos sobre el asunto.

"¿Coqueteaste con Flavia Laos siendo pareja de Patricio Parodi?", fue la pregunta que mencionaba la actriz. En el avance, se dejaba entrever que lo que ocurrió entre la rubia y el belga sucedió cuando ella ya salía con el participante de Esto Es Guerra.

Greg Michel habló sobre Flavia Laos en El Valor de la Verdad. (Video: Latina)

Sin embargo, cuando se emitió el programa, Greg Michel aclaró que conoció a la actriz en Chiclayo en una discoteca y que se llevaron bien, pero que nada más sucedió entre ellos. Incluso, durante su intervención, jamás mencionó a Patricio Parodi.

Por ese motivo, Flavia Laos recibió gran cantidad de mensajes criticándola por enviar una carta notarial sin esperar a ver el programa completo. Por eso, la rubia comenzó a responder algunos de estos comentarios a través de su cuenta Instagram.

Flavia Laos aclara situación sobre Greg Michel (Fuente: Instagram) Flavia Laos aclara situación sobre Greg Michel (Fuente: Instagram)

La rubia se tomó el tiempo de contestar a varios usuarios, quienes le decían que, al enviar su carta notarial, hizo que las personas estén más atentas al programa de El Valor de la Verdad.

La exquinceañera indicó que, si Greg Michel no decía ninguna mentira, entonces ella no tendría por qué tomar acciones legales más graves, pues una carta notarial solo busca que él no mienta.