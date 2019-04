Jessica Newton confesó que decomisó un "pavito al horno" a Marina Mora que halló debajo de su cama

Jessica Newton reveló en El Valor de la Verdad que le decomisó un pavito al horno a Marina Mora que encontró debajo de su cama cuando era Miss Perú 2001.



"Era una fuente de pavo que estaba debajo de la cama y además ya había sido comido", confesó Jessica Newton en El Valor de la Verdad.



Jessica Newton sostuvo que cuando Marina Mora era Miss Perú le regalaban varias cosas, hasta comida, por lo que no era extraño que tuviera una fuente de pavo debajo de su cama.



"La gente quería alimentarla y agasajarla (...) Cuando me enseñaron el pavito no dejé de reírme", indicó Jessica Newton, quien resaltó que había que estar detrás de Marina Mora para que no subiera de peso.



"Marina Mora tenía dos chaperones que la cuidaban para que no suba de peso (..) Fue una de mis reinas más engreídas", concluyó Jessica Newton.

Jessica Newton habló sobre Marina Mora en El Valor de la Verdad. (Video: Latina)