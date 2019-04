Jessica Newton confirmó que envió el video íntimo de Milett Figueroa a Miss Universo 

Durante la emisión de El Valor de la Verdad, Beto Ortiz preguntó a Jessica Newton si ella envió el video íntimo de Milett Figueroa a los organizadores de Miss Universo, algo que confirmó considerando que la modelo sufrió una "invasión a la intimidad".

"A mí como a todos los peruanos nos hubiera gustado que Milett Figueroa se corone como Miss Perú, pero se tuvo que retirar del concurso por una reacción alérgica", contó Jessica Newton.



Jessica Newton comentó que tras la difusión del video íntimo de Milett Figueroa, la modelo y ahora actriz estaba con un estado emocional muy bajo, sin embargo, afirmó que el Miss Perú siempre ha sido "su sueño".



Asimismo, Jessica Newton mencionó que Milett Figueroa aún está en edad de presentarse al Miss Perú, pero depende de ella.

Milett Figueroa postuló al Miss Perú en 2017. La modelo era una de las favoritas para llevar la banda nacional, que al final terminó en manos de Valeria Piazza. Era el año 2017 y la modelo no pudo participar del certamen pues tuvo una reacción alérgica que la dejó fuera de la competencia. Este hecho fue reconfirmado por Jessica Newton en El Valor de la Verdad.



Sin embargo, tiempo después Jessica Newton la reclutó para que sea la representante de Perú para el certamen internacional Super Talent of the World 2018, el cual ganó. Milett Figueroa ostentó una corona y su participación no pasó desapercibida.