Macarena Gastaldo sobre invitadas del sillón rojo: "No sé cómo hacen para que el novio acepte que vayan"

Macarena Gastaldo aseguró que su romance con el arquero de Cristal, Patricio ‘Pato’ Álvarez, marcha ‘viento en popa’ porque la cuidan de la sobreexposición. Asimismo, criticó a las últimas modelos que pasaron por‘El valor de la verdad’ para revelar sus intimidades.



“Estoy muy feliz y contenta con Patricio. Es una bonita y sana relación, pero tratamos de no exponerla tanto porque al menos en este ambiente hay que cuidar la vida íntima”, precisó la modelo ‘gaucha’, durante la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Drifting, en La Chutana.



En cuanto a las polémicas que han venido generando las últimas invitadas de ‘El valor de la verdad’, comentó que ir al programa de Beto Ortiz no solo hace quedar mal al que asiste, sino también a la pareja y a los ex.



“Yo no lo haría jamás, porque significa revelar todas tus intimidades. Además, uno queda mal y también las otras personas. Es más, hay chicas con parejas y no sé cómo hacen para que el novio acepte todas esas cosas”, indicó la modelo.

Añadió que su pareja no se lo permitiría.



“Patricio (Álvarez) no me lo bancaría y yo lo entiendo, porque nadie lo haría. Yo tampoco bancaría eso, a mí no me gustaría. Se quejan tanto de los chicos y veo que las chicas son peor”, añadió.



(Frank López)