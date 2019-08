Nicola Porcella no descarta regresar a El Valor de la Verdad: "No tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo"

Nicola Porcella no le teme al polígrafo. El ahora ex participante de Esto Es Guerra conversó con el programa 'Válgame Dios' tras su salida de Esto Es Guerra por la difusión de unos videos que él y Angie Arizaga protagonizan en una discoteca el último fin de semana.

Durante la extensa entrevista, el exguerrero se defendió y volvió a negar haber agredido verbalmente a su expareja. Además, contó que le ofreció disculpas a la 'Negrita' por ponerla en una situación donde recibe críticas.

Pero eso no fue todo. Nicola Porcella no descartó volver a sentarse en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y someterse al polígrafo del programa conducido por Beto Ortiz.

El exconductor de 'Estás en Todas' indicó que ya una vez había aceptado el reto para poder limpiar su nombre y no tenía ningún problema en hacerlo de nuevo. Incluso, dijo que podía pasar hoy mismo por la prueba.

"Yo no tengo ningún problema, ya lo hice una vez para desmentir cuando me acusaron de algo en lo que yo no tenía nada que ver y no tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo si quieres para que se den cuenta que yo no estoy mintiendo y de verdad ya salir de este tema, que se cierre y que Angie y yo estemos tranquilos", declaró.

Nicola Porcella aceptó pasar por segunda vez a El Valor de la Verdad

Beto Ortiz , conductor de 'El Valor de la Verdad', también estuvo atento a las declaraciones de Nicola Porcella. A través de su cuenta Instagram, el periodista publicó el extracto de la entrevista y comentó:

"Ajá. Nicola Porcella está dispuesto a pasar por la prueba de polígrafo una vez más", escribió.

En febrero del 2019, el exchico reality se sometió por primera vez al polígrafo tras estar involucrado en una fiesta en Asia donde dos personas aseguraron haber sido drogadas tras ingerir un licor presuntamente contaminado con sustancias prohibidas.

En esa ocasión, Nicola Porcella se encontraba separado de Pro TV y América Televisión y brindó declaraciones a diferentes medios como Latina y ATV. El guerrero negó tener alguna relación con la denuncia y aseguró que nada ocurrió en esa fiesta.