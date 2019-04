Olga Zumarán sobre participación de Jessica Newton en 'El Valor de la Verdad': "De repente, necesita esa plata"

La actriz y ex reina de belleza Olga Zumarán quedó sorprendida con la participación de la organizadora de Miss Perú, Jessica Newton, en ‘El valor de la verdad’, y dijo que quizá se sentó en el sillón rojo para promocionarse o por dinero.



¿Le sorprendió que se siente en el sillón rojo?

Me llamó la atención cuando vi la promoción del programa. Como organizadora de certámenes de belleza, debe guardar un perfil más bajo y empresarial. Me parece muy raro que busque esa vía para promocionarse, pero allá ella.



Le preguntarán si Laura Spoya tuvo intimidad con Renzo Costa, hablarán sobre los videos íntimos de Milett Figueroa, sobre Melissa Paredes e Ivana Yturbe…

Está feo, no me gusta, pero bueno.



Si usted supiera más de un secreto de las figuras del espectáculo… ¿Se sentaría en un programa para contarlo?

No existe ni la más mínima posibilidad de que lo haga y menos por dinero. Tampoco por fama o publicidad, como lo hacen otras personas.



Jessica siempre se ha jactado de no estar envuelta en temas controvertidos…

A veces, aparentan que son millonarios y no es así. De repente, la señora (Jessica) u otra señorita necesita de esa plata (que ganan en ‘El valor de la verdad’).