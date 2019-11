'Pantera' Zegarra denunció discriminación: "Me dijeron que en el otro reality solo aceptan gente blanca, bonita"

'Pantera' Zegarra en El Valor de la Verdad: El boxeador reveló que cuando fue a tocar las puertas de otro reality tras salir de Combate, no recibió respuesta debido a su color de piel.



'Pantera' Zegarra reveló que gracias a su participación en Combate pudo mantener a su familia, pues del deporte-aparte del fútbol-no se puede vivir en el Perú.



"Cuando me botaron de este programa (Combate) por las tonterías que cometí y busqué la forma de irme al otro canal, no hubo respuesta, preguntando e investigando me decían que allí solo recibían gente blanca, bonita", dijo 'Pantera' Zegarra.



Luego, 'Pantera' Zegarra reflexionó acerca del otro programa del reality, preguntándose cuándo ha pasado "un artista o un deportista negro".



'Pantera' Zegarra habló sobre el racismo en los realities. (Video: El Valor de la Verdad)