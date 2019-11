El Valor de la Verdad EN VIVO: 'Pantera' Zegarra da detalles de accidente automovilístico en el sillón rojo

El boxeador y ex integrante del reality 'Combate' David 'Pantera' Zegarra se sienta en el sillón de ' El Valor de la Verdad' para dar detalles del accidente vehicular en el que fue involucrado, donde una mujer falleció. El programa se emite este sábado a las 10:00 p.m. a través de Latina.

Hace dos meses, la ‘Pantera’ Zegarra se vio envuelto en la polémica luego de ser acusado -presuntamente- de haber atropellado y abandonado a Hilaria Ayala , una mujer de 74 años, en Villa El Salvador.



Según los avances del programa, 'Pantera' Zegarra revelará en el sillón rojo que, tras el fuerte accidente, se comportó “como un cobarde” y que incluso lo amenazaron de muerte.

"El valor de la verdad": 'Pantera' Zegarra dio su versión del accidente en el que falleció Hilaria Ayala. (Foto: Captura de video) "El valor de la verdad": 'Pantera' Zegarra dio su versión del accidente en el que falleció Hilaria Ayala. (Foto: Captura de video)

Asimismo, 'Pantera' Zegarra dará detalles del enfrentamiento que tuvo con Jonathan Maicelo , quien le tiró una cachetada, y con el cantante Christian Domínguez.

En el adelanto que mostró Beto Ortiz podemos ver que el boxeador estará acompañado de su hermano Juan Zegarra, quien también participó en realities, y del cantante y modelo Erick Varías.



El valor de la verdad: La 'Pantera' Zegarra será sienta este sábado en el sillón rojo de Beto Ortiz

Estas son las preguntas que responderá 'Pantera' Zegarra:



¿Te escondiste tras la muerte de Hilaria Ayala?

¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?

¿Te han amenazado de muerte después del accidente?

¿Te metió una cachetada Jonathan Maicelo?

¿Te peleaste con Christian Domínguez?

¿Te vetaron de un reality por ser negro?

“Si me tengo que ir preso, me voy preso. Yo decía: ‘ahorita tumban la puerta, vienen los policías y me enmarrocan’. Yo me mato”, reveló el popular boxeador en torno a una pregunta sobre el accidente.